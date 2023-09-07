У россиян появились беспилотники Bayraktar: подробности (ФОТО)

На военной базе в Мали, которая находится под контролем наемников ЧВК "Вагнера", были зафиксированы турецкие Bayraktar. Было замечено как минимум три беспилотника. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Insider".

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Издание опубликовало фото, сделанное из вертолета 30 августа. На нем военная база в аэропорту Севарэ, которая расположена рядом с городом Мопти и контролировалась "вагнеровцами". Ее в апреле этого года атаковали исламистские боевики.

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На фото можно увидеть по меньшей мере три беспилотника Bayraktar турецкого производства.

СМИ, ссылаясь на свои источники в ЧВК "Вагнер" рассказали, что военная база Севарэ сегодня находится под полным контролем Минобороны России. База перешла под полное управление Минобороны после авиакастрофы самолета Евгения Пригожина.

Стоит отметить, турецкие беспилотники Bayraktar сыграли важную роль для того, чтобы не дать россиянам во время начала полномасштабного вторжения в Украину быстро продвигаться в направлении Киева. Тогда именно с помощью турецких беспилотников удалось уничтожить большое количество колонн россиян с живой силой и техникой. Россияне несколько раз направляли официальные запросы Турции, чтобы приобрести данные беспилотники, но получали отказ.

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