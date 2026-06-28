У россиян пылает: после атаки горят два гигантских НПЗ (ФОТО)

В ночь на 28 июня беспилотники атаковали ряд стратегических объектов на территории России. По сообщениям российских и украинских мониторинговых ресурсов, под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы в Славянске-Кубани Краснодарского края и Ярославле. После взрывов на объектах произошли масштабные пожары.

Пожар на Славянском НПЗ в Краснодарском крае. Фото из открытых источников

Больше сообщений поступало из Славянска-на-Кубани, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России. В сети появились фото и видео, на которых виден густой дым и пламя над территорией предприятия. По предварительным данным OSINT-аналитиков, удар мог нанести возгорание резервуаров с топливом. Также на распространенных в соцсетях видео россияне паникуют и ругаются, наблюдая за взрывами.

Кроме того, российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Абинске и утверждали, что для атаки могли использоваться ракеты типа "Фламинго". Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в результате атаки на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар. По его словам, также были повреждены линия электропередачи и газопровода, а на месте работают аварийные службы.

Украинский Центр противодействия дезинформации также сообщил об успешном поражении объекта. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко опубликовал фотографию пожара на предприятии, отметив, что удар был нанесен по территории Краснодарского края.

Славянский НПЗ относится к крупнейшим предприятиям нефтяной отрасли РФ. Его производственная мощность оценивается в 4–5 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, часть которых экспортируется через черноморские порты.

Кроме Краснодарского края сообщения о пожаре после атаки также поступали из Ярославля. Пока российские власти не реагировали на удар Ярославльскому НПЗ, однако в сети распространились кадры масштабного пожара на заводе, а российские ресурсы утверждали об ударе ракетами "Фламинго".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников произошел пожар на Сакской ТЭЦ. Также сообщается о взрывах в Симферополе и в Севастополе.

Также "Комментарии" писали, что Россия ударила баллистикой по Киеву в День Конституции.