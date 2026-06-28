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У росіян палає: після атаки горять два гігантські НПЗ (ФОТО)

Після нічної атаки безпілотників у Росії загорілися нафтопереробні заводи у Слов'янську-на-Кубані та Ярославлі.

28 червня 2026, 08:07
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Slava Kot

У ніч на 28 червня безпілотники атакували низку стратегічних об'єктів на території Росії. За повідомленнями російських та українських моніторингових ресурсів, під ударами опинилися нафтопереробні заводи у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю та Ярославлі. Після вибухів на об'єктах виникли масштабні пожежі.

У росіян палає: після атаки горять два гігантські НПЗ (ФОТО)

Пожежа на Слов'янському НПЗ в Краснодарському краї. Фото з відкритих джерел

Найбільше повідомлень надходило із Слов'янська-на-Кубані, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів півдня Росії. У мережі з'явилися фото та відео, на яких видно густий дим і полум'я над територією підприємства. За попередніми даними OSINT-аналітиків, удар міг спричинити займання резервуарів із паливом. Також на поширених у соцмережах відео росіяни панікують та лаються спостерігаючи за вибухами. 

У росіян палає: після атаки горять два гігантські НПЗ (ФОТО) - фото 2

Крім того, російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в Абінську та стверджували, що для атаки могли використовуватися ракети типу "Фламінго". Згодом губернатор Краснодарського краю Веньямін Кондратьєв підтвердив, що внаслідок атаки на території нафтопереробного заводу виникла пожежа. За його словами, також були пошкоджені лінія електропередачі та газопровід, а на місці працюють аварійні служби.

Український Центр протидії дезінформації також повідомив про успішне ураження об'єкта. Керівник ЦПД Андрій Коваленко опублікував фотографію пожежі на підприємстві, зазначивши, що удару було завдано по території Краснодарського краю.

У росіян палає: після атаки горять два гігантські НПЗ (ФОТО) - фото 2

Слов'янський НПЗ належить до найбільших підприємств нафтової галузі РФ. Його виробнича потужність оцінюється у 4–5 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти, частина яких експортується через чорноморські порти.

Крім Краснодарського краю, повідомлення про пожежу після атаки також надходили з Ярославля. Наразі російська влада не реагувала на удар Ярославльському НПЗ, однак в мережі поширилися кадри масштабної пожежі на заводі, а російські ресурси стверджували про удар ракетами "Фламінго".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників сталася пожежа на Сакській ТЕЦ. Також повідомляється про вибухи в Сімферополі та Севастополі.

Також "Коментарі" писали, що Росія вдарила балістикою по Києву в День Конституції.



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