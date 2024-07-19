У россиян в ОАЭ начались проблемы: что произошло

Цифровой банк Wio, до последнего открывавший счета россиянам в ОАЭ, прекратил принимать денежные переводы от физических лиц из России.

Центробанк ОАЭ прекратил обслуживать россиян. Фото из открытых источников

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на финансовых консультантов и клиентов кредитной организации.

"Банк перестал принимать дирхами из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема возникла примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной", – сообщил основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко.

В то же время, проблемы с переводами не затрагивают клиентов с очень значительными суммами в Wio, рассказал эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

Как сообщает издание, в поддержке Wio клиентам, не сумевшим положить средства на счет из России, заявили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой банка. Один из представителей поддержки напомнил, что в вопросах приема и отправки платежей Wio регулируется Центробанком ОАЭ.

Как известно, банк создавался властями ОАЭ и принадлежит госфонду Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ управляет сын основателя ОАЭ), First Abu Dhabi Bank (основной владелец – госфонд Абу Даби Mubadala Investment Company) и главному государственному сотовому оператору ОАЭ Etisalat.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после Турции и Китая, которым США и ЕС выдвинули претензии из-за предоставления России помощи по закупке санкционных товаров, Запад усилил давление на ОАЭ. Как пишет Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией лиц, давление на ОАЭ с призывом прекратить деятельность компаний, поставляющих в Россию запрещенные западными странами товары, оказывают одновременно США, ЕС и Великобритания.

