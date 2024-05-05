У российской телеведущей из-за ботокса потек глаз (ФОТО)

Теле ведущая Анфиса Чехова хвастается, что ее фигура – это результат ее постоянной работы над собой. При этом 46-летняя Чехова откровенно рассказывает и не скрывает того, что регулярно ходит к косметологу и принимает уколы красоты, чтобы поддерживать тонус кожи на своем лице.

Анфиса Чехова (фото из открытых источников)

Но последняя из таких процедур явилась причиной плачевного следствия в жизни артистки. На последних фотографиях Анфиса снимается в очках или позирует с одним прикрытым глазом. Недавно в своем блоге в Instagram она рассказала, что с ней произошло.

Как оказалось, это не просто новый элемент в ее образе, а вынужденная мера. На очередном сеансе у косметолога она захотела поправить асимметрию бровей, используя те же уколы ботокса. Брови она сравнила, однако один глаз визуально опустился, а век теперь полностью не открывается.

"С моим глазом произошло вот что: оно упало. Словно один глаз у меня большой, как было, а второй вроде бы не выспался или не проснулся. Спящий глаз. Мы пытались с косметологом выровнять мне бровь, потому что они у меня разные. Вот ботулотоксин таким образом и сработал", — сетует Анфиса Чехова и продемонстрировала, какой вид у нее без очков.





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