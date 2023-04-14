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У Шойгу объяснили, зачем подняли по тревоге весь Тихоокеанский флот РФ

В России решили начать масштабную проверку боеготовности флота, дальней авиации и атомных подлодок

сегодня, 14:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Тихоокеанский флот России поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

У Шойгу объяснили, зачем подняли по тревоге весь Тихоокеанский флот РФ

Тихоокеанский флот России. Фото: REUTERS

Стоит отметить, сто сразу после сообщения пресс-службы оборонного ведомства страны-агрессора российские пропагандистские СМИ стали активно распространять кадры прохода судов и подводных лодок РФ.


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"Основная цель (Ред. – внезапной проверки) – наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника", – говорится в сообщении.

В ходе проверки уже запланированы ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. В учениях также задействуют дальнюю авиацию и стратегические подлодки.

"В ходе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин. Флоту нужно отработать, как не допустить развертывание сил противника в оперативно важном районе Тихого океана, южной части Охотского моря", – заявил Сергей Шойгу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что развернутая Кремлем кампания по уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Может ли это ослабить страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/zvezdanews/115577
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