У Шойгу объяснили, зачем подняли по тревоге весь Тихоокеанский флот РФ

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Кравцев Сергей
Тихоокеанский флот России поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Тихоокеанский флот России. Фото: REUTERS
Стоит отметить, сто сразу после сообщения пресс-службы оборонного ведомства страны-агрессора российские пропагандистские СМИ стали активно распространять кадры прохода судов и подводных лодок РФ.
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В ходе проверки уже запланированы ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. В учениях также задействуют дальнюю авиацию и стратегические подлодки.
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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что развернутая Кремлем кампания по уничтожению национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Может ли это ослабить страну-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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