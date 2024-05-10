У Шойгу отчитались об отражении атаки дронов в нескольких областях, но есть нюанс

В Министерстве обороны России рассказали о результатах работы сил и средств противовоздушной обороны в ночь на 10 мая для отражения атаки дронов в трех областях. Среди них нет Калужской, где был поражен нефтеперерабатывающий завод из-за удара беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram российского министерства.

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

В ведомстве Сергея Шойгу традиционно заявляют о "пресечении попытки" совершения "ряда террористических атак" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. В этом налете российская сторона обвиняет Украину.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что средствами ПВО было "уничтожено пять украинских БПЛА" самолетного типа. А именно: 3 дрона — в Брянской области, 1 – в Московской области, 1 – в Белгородской области.

Следует заметить, что о Калужской области в отчете российского министерства ничего не указывается. Между тем этой ночью в Telegram-каналах и пабликах появились сообщения об атаке дрона на нефтеперерабатывающий завод, где был взрыв и произошел сильный пожар.

Также было уточнено, что речь идет об ООО "Первый завод", крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в этом регионе. Кроме того, в сети были обнародованы кадры с пожаром на объекте.

Уже ранним утром губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram подтвердил данные об атаке беспилотников на предприятие в Дзержинском районе, и что этой ночью в результате падения БПЛА там произошло возгорание. Чиновник добавил, что пожар на заводе локализован, жертв нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местных жителей.



