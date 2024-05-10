Взрывы на одном из самых больших НПЗ в РФ: что в этот раз стало мишенью БПЛА

В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местных жителей. Также информацию подтвердил ряд телеграмм-каналов.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что раздалось несколько мощных взрывов в Дзержинском районе Калужской области.

Были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего начался пожар в районе НПЗ.

Это не все тревожные новости для россиян за эту ночь. Неспокойно было также в Подмосковье, где по сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина был сбит беспилотник, летевший в направлении столицы России. Еще три беспилотника якобы были уничтожены в Брянской области.

Провластные пропагандистские российские СМИ подтвердили, что на территории НПЗ "Первый завод" в Калужской области из-за падения беспилотника возник пожар. Никто не пострадал, пожар охватил три емкости с дизтопливом и емкость с мазутом.

Стоит отметить, "Первый завод" – крупнейшее нефтехимическое предприятие Калужской области. Основной вид деятельности – переработка нефти и газоконденсата для их дальнейшей реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Отметим, 9 мая в Краснодарском крае (Российская Федерация) прогремел взрыв якобы из-за атаки беспилотников на местную нефтебазу. Отмечается, что соответствующая нефтебаза, атакованная БПЛА, расположена в селе Юровка на Кубани,

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