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У Шойгу ответили, за что нанесли массированный удар по энергетике Украины

В Минобороны РФ говорят, что ударили по Украине за рейд, который проводили российские добровольцы в приграничье России

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже традиционно, как и во время предыдущих ракетных ударов по Украине, в Минобороны РФ придумала циничное оправдание масштабной атаке на объекты украинской энергетики 22 марта. Ведомство Сергея Шойгу утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

У Шойгу ответили, за что нанесли массированный удар по энергетике Украины

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

В Минобороны России заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотникам по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и "иностранных наемников".

Минобороны РФ нафантазировало, что якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

Также оккупанты уверяют, что уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО и "нарушила переброску к переднему краю резервов". Россия традиционно заявила о достижении всех целей.

При этом Минобороны РФ оправдывается, что масштабный обстрел Украины якобы был ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.

Отметим, в ночь на 22 марта Украина пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ. В отличие от той, что случилась днем ранее, когда целью стал Киев, теперь летело по другим городам, причем целью стали энергетические объекты. Почему всё происходит именно сейчас? Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://t.me/mod_russia/36901
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