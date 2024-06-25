У Шойгу пренебрежительно прокомментировали выдачу ордера на его арест

В Совбезе России заявили, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) об аресте секретаря СБ РФ Сергея Шойгу является "сотрясанием воздуха".

Сергей Шойгу

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", — отметили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Там также заявили, что решение МУС является "ничтожным".

Палата предварительного производства Международного уголовного суда ранее во вторник выдала ордеры на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с войной, которую ведет Россия против Украины. Содержание ордеров держат в секрете в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения МУС. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Кроме того, известно, что в прошлом году был выдан аналогичный ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.





