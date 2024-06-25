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У Шойгу пренебрежительно прокомментировали выдачу ордера на его арест

В Совбезе РФ считают решение МУС «ничтожным»

25 июня 2024, 15:47 comments1525
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Совбезе России заявили, что решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) об аресте секретаря СБ РФ Сергея Шойгу является "сотрясанием воздуха".

У Шойгу пренебрежительно прокомментировали выдачу ордера на его арест

Сергей Шойгу

"Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, и принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны", — отметили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Там также заявили, что решение МУС является "ничтожным".

Палата предварительного производства Международного уголовного суда ранее во вторник выдала ордеры на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в связи с войной, которую ведет Россия против Украины. Содержание ордеров держат в секрете в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решения МУС. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать решение МУС о выдаче ордеров на арест командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Кроме того, известно, что в прошлом году был выдан аналогичный ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.





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Источник: https://www.interfax.ru/russia/967992
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