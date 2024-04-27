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У Шойгу признали, что РФ атаковали десятки дронов: что говорят

В Минобороны РФ традиционно отчитались, что атаку удалось успешно отразить

сегодня, 09:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Минобороны России уже традиционно пожаловались якобы на "атаку" дронов по территории страны в ночь на 27 апреля. Якобы оккупантам удалось "отбить" массированный обстрел. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

У Шойгу признали, что РФ атаковали десятки дронов: что говорят

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не стали отходить от своей привычной тактики и заявили о якобы "уничтожении" ПВО над территорией Краснодарского края 66 БПЛА, еще два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом.

Стоит отметить, что территорию страны-агрессора в последнее время систематически атакуют дроны. Часто их целью становятся заводы военно-промышленного комплекса РФ и НПЗ. Ночь на 27 апреля не стала исключением. Десяток БПЛА якобы пытался атаковать два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани. Об этом в соцсети сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, также об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

По информации местных жителей в пабликах, в Северском районе Краснодарского края атакован Ильский НПЗ. После атаки БПЛА на заводе возник сильный пожар, он уже почти потушен.   

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.




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