В России беспилотники атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром: детали

В ночь на субботу десяток БПЛА якобы пытался атаковать два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, также об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

По информации Кондратьева, было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Чиновник также сообщил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА.

Позже глава Славянского района Краснодарского края добавил, что на Славянском НПЗ во время атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна.

По информации местных жителей в пабликах, в Северском районе Краснодарского края атакован Ильский НПЗ. После атаки БПЛА на заводе возник сильный пожар, он уже почти потушен.

Отметим, в ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА также возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области.

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