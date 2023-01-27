У Шойгу признались, что 26 января били ракетами по гражданской инфраструктуре

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Кравцев Сергей
В Минобороны РФ традиционно отчитались об очередном ракетном ударе по Украине. Как всегда, российские пропагандисты в Минобороны заявили, что все ракеты достигли своих целей и отстрелялись они успешно. Об эффективной работу украинской ПВО у Шойгу, конечно же, не вспомнили. В опубликованном видеоролике представитель МО РФ Игорь Конашенков, впрочем, ограничился несколькими сухими репликами.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Кремль не скрывает, что бьет по гражданской критической инфраструктуре, которая, в больном воображении Кремля, обслуживает военных.
Он добавил, что "цели массированного удара ВС РФ 26 января были достигнуты, все указанные объекты поражены".
В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня отметил, что российские оккупанты попали двумя ракетами "Кинжал" в несколько объектов энергетики в Киеве и Запорожье.
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