У Шойгу признались, что 26 января били ракетами по гражданской инфраструктуре

В Минобороны РФ традиционно отчитались об очередном ракетном ударе по Украине. Как всегда, российские пропагандисты в Минобороны заявили, что все ракеты достигли своих целей и отстрелялись они успешно. Об эффективной работу украинской ПВО у Шойгу, конечно же, не вспомнили. В опубликованном видеоролике представитель МО РФ Игорь Конашенков, впрочем, ограничился несколькими сухими репликами.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Кремль не скрывает, что бьет по гражданской критической инфраструктуре, которая, в больном воображении Кремля, обслуживает военных.

"ВС РФ нанесли массированный удар 26 января по объектам системы энергетики, которые обеспечивают предприятия ОПК и транспортную систему Украины", — заявил Конашенков.

Он добавил, что "цели массированного удара ВС РФ 26 января были достигнуты, все указанные объекты поражены".

В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня отметил, что российские оккупанты попали двумя ракетами "Кинжал" в несколько объектов энергетики в Киеве и Запорожье.

"У русских мало "Кинжалов". Их берегут для поражения наиболее стратегических целей. На этот раз одна из "самых стратегических целей" — объект в Запорожье и один из объектов энергоструктуры в Киеве. Вот их "стратегическая цель" — оставить какой-то район Киева без света", — ответил Игнат.

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