У Шойгу серьезные проблемы с Путиным: слышали крики из его дома под Москвой

В имении бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на Рублево-Успенском шоссе якобы проходят необычные обряды. Об этом сообщает ресурс "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники.

Путин и Шойгу

По словам собеседников канала, в последние недели у дома Шойгу рано утром вроде бы слышен грохот и крики, а территорию окутывает густой дым. Источники утверждают, что выяснить причину удалось из-за персонала имения. Как пишет "ВЧК-ОГПУ", в доме якобы поселились несколько шаманов.

"Туда завезли нескольких шаманов, они там и живут, которые под утро проводят обряды с бубнами и другим и при этом сжигают какие-то благоухающие растения", — указывает неназванный источник.

Один из собеседников также заявил, что Шойгу якобы находится в крайне нервном состоянии после освобождения от должности министра обороны. По его словам, бывший глава Минобороны РФ не уверен, что Владимир Путин окончательно покинул конфликт в прошлом, и якобы ждет возможных проблем.

"Дочки Шойгу никто не мешает заниматься бюджетными проектами. Но сам Кужугетович действительно находится в сложных обстоятельствах, отовсюду ожидая удара по себе", — заявил источник.

В сообщении также упоминается якобы напряженность в отношениях Шойгу с Дмитрием Медведевым. Один из собеседников утверждает, что они находятся в конфликте и перестали здороваться.

История с шаманами вписывается в давние сообщения российских СМИ об интересе Путина и Шойгу к эзотерическим практикам. Ранее журналисты писали об их поездках в Сибирь и возможном участии в традиционных обрядах. Также по данным российских медиа, Путин ездил в Монголию ради консультаций с шаманами по поводу войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России шамана , который шел "выгонять Путина из Кремля", отправили в психдиспансер.