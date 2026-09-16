logo

BTC/USD

76323

ETH/USD

2418.82

USD/UAH

44.6

EUR/UAH

51.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Шойгу серьезные проблемы с Путиным: слышали крики из его дома под Москвой
commentss НОВОСТИ Все новости

У Шойгу серьезные проблемы с Путиным: слышали крики из его дома под Москвой

В имении Сергея Шойгу проводят шаманские обряды из-за его страха перед Путиным.

16 сентября 2026, 21:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В имении бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на Рублево-Успенском шоссе якобы проходят необычные обряды. Об этом сообщает ресурс "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственные источники.

У Шойгу серьезные проблемы с Путиным: слышали крики из его дома под Москвой

Путин и Шойгу

По словам собеседников канала, в последние недели у дома Шойгу рано утром вроде бы слышен грохот и крики, а территорию окутывает густой дым. Источники утверждают, что выяснить причину удалось из-за персонала имения. Как пишет "ВЧК-ОГПУ", в доме якобы поселились несколько шаманов.

"Туда завезли нескольких шаманов, они там и живут, которые под утро проводят обряды с бубнами и другим и при этом сжигают какие-то благоухающие растения", — указывает неназванный источник.

Один из собеседников также заявил, что Шойгу якобы находится в крайне нервном состоянии после освобождения от должности министра обороны. По его словам, бывший глава Минобороны РФ не уверен, что Владимир Путин окончательно покинул конфликт в прошлом, и якобы ждет возможных проблем.

"Дочки Шойгу никто не мешает заниматься бюджетными проектами. Но сам Кужугетович действительно находится в сложных обстоятельствах, отовсюду ожидая удара по себе", — заявил источник.

В сообщении также упоминается якобы напряженность в отношениях Шойгу с Дмитрием Медведевым. Один из собеседников утверждает, что они находятся в конфликте и перестали здороваться.

История с шаманами вписывается в давние сообщения российских СМИ об интересе Путина и Шойгу к эзотерическим практикам. Ранее журналисты писали об их поездках в Сибирь и возможном участии в традиционных обрядах. Также по данным российских медиа, Путин ездил в Монголию ради консультаций с шаманами по поводу войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России шамана, который шел "выгонять Путина из Кремля", отправили в психдиспансер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости