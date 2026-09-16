У Шойгу серйозні проблеми з Путіним: чули крики з його будинку під Москвою

У маєтку колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу на Рубльово-Успенському шосе нібито відбуваються незвичні обряди. Про це повідомляє ресурс "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела.

Путін та Шойгу

За словами співрозмовників каналу, останніми тижнями біля будинку Шойгу рано-вранці начебто чути гуркіт і крики, а територію огортає густий дим. Джерела стверджують, що з'ясувати причину вдалося через персонал маєтку. Як пише "ВЧК-ОГПУ", у будинку нібито оселилися кілька шаманів.

"Туди завезли кількох шаманів, вони там і живуть, які під ранок проводять обряди з бубнами та іншим і при цьому спалюють якісь пахучі рослини", — вказує неназване джерело.

Один зі співрозмовників також заявив, що Шойгу нібито перебуває у вкрай нервовому стані після звільнення з посади міністра оборони. За його словами, колишній очільник Міноборони РФ не впевнений, що Володимир Путін остаточно залишив конфлікт у минулому, і нібито очікує можливих проблем.

"Дочки Шойгу ніхто не заважає займатися бюджетними проектами. Але сам Кужугетович справді перебуває у складних обставинах, звідусіль очікуючи удару по собі", — заявило джерело.

У повідомленні також згадується нібито напруженість у відносинах Шойгу із Дмитром Медведєвим. Один зі співрозмовників стверджує, що вони перебувають у конфлікті та перестали вітатися.

Історія з шаманами вписується у давні повідомлення російських ЗМІ про інтерес Путіна та Шойгу до езотеричних практик. Раніше журналісти писали про їхні поїздки до Сибіру та можливу участь у традиційних обрядах. Також за даними російських медіа, Путін їздив до Монголії заради консультацій з шаманами щодо війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії шамана , який йшов "виганяти Путіна з Кремля", відправили до психдиспансеру.