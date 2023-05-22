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У Зеленского рассказали, как развалится Россия

Россия своим ущемлением прав человек доведет страну до предела и сама будет не рада, что полностью уничтожила у себя демократию

сегодня, 10:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Крах России – неотъемлемый исторический процесс, который уже запущен. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Аргумент" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, как развалится Россия

Россия. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП обратил внимание на то, что Россия постоянно занималась, тем, что депортировала многие народы, но в итоге так и не смогла создать единую нацию. Россия десятилетиями занималась тем, что депортировала коренные народы с их законных территорий и вместо них присылала "варягов". Тем самым Кремль сам создавал годами предпосылки для "развала". На сегодняшний день этот процесс уже запущен на полную.


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"Это будет естественный исторический процесс, когда некоторые территории будут уходить, ведь по этническому признаку они совершенно несинхронизированные с Москвой, Питером и так далее", — сказал Михаил Подоляк.

Также, по мнению советника главы ОП, весомым аргументом против "целостности" России является сильная система авторитаризма, которую искусственно пытается удерживать российское руководство. В итоге, из-за отсутствия минимально развитых институтов демократий, в критический момент это станет самым уязвимым местом РФ. 

Ранее Россия на глобальном рынке самоутверждалась за счет двух инструментов: внешнего страха, который специально разгоняла войнами и терроризмом, а также за счет коррупции, покупая чиновник, политиков и топ-менеджеров в иностранных государствах "грязными деньгами".

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – смогут ли россияне двинуться на Славянск после Бахмута: ответ экспертов ISW.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=phULIc2Rrns
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