У Зеленского рассказали, кто из российской элиты уже настроен покинуть команду Путина

Постепенно внутри российской элиты зарождаются разногласия и начинают преобладать панические настроения. В этом уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Как передает портал "Комментарии", своими предположениями он поделился у себя в Telegram.

Кремль. Фото: Reuters

В подтверждение своего мнения Подоляк привел заявление пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия всё-таки имеет потери в войне против Украины. Также тот признал, что так называемый "спецоперацией" что-то пошло не так, как планировалось.

Также Михаил Подоляк считает, что такие заявления – не случайность. И вскоре могут покинуть "российский военный корабль" глава Центробанка, руководитель Минфина, МВД и даже руководитель сельскохозяйственного министерство Патрушев-младший.

По мнению Подоляка, всё больше российских элит начинают сомневаться в правильности решения Путина о том, чтобы начать войну против Украины. Ещё один факт, который обращает на себя внимание – это то, что Путин проводит частые видеосовещания с Советом безопасности. Они длятся по несколько часов. Параллельно работают российские пропагандисты, которые теперь слетели полностью с катушек и продолжают накачивать российских граждан ненавистью к Украине, рассказывая о том, что в соседней стране какие-то мифические националисты и бендеровцы, от которых нужно избавиться, пусть даже это будет стоять больших потерь.

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