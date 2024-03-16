У Зеленского спрогнозировали как сменится власть в России и почему это неизбежно

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Кравцев Сергей
В России нет настоящей оппозиции. Есть диссидентское движение, люди, постоянно занимающие ту или иную антивоенную, антипутинскую оппозицию. Но именно оппозиции, которая готова выстроить что-то, что будет выглядеть достаточно альтернативно к существующей сегодня силовой путинской вертикали в самой России, там нет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 Каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Смена власти в России. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП считает, что в России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут производить тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт. То есть люди с оружием, эти все "герои СВО" вернутся для того, чтобы произвести перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институций.
По его словам, в России будет неуправляемый бунт. В разных регионах РФ будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины, но поняли, что войну проиграли.
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