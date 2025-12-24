У Зеленского заявили о потере Россией десятков миллиардов долларов

Западные санкции существенно отразились на финансах России в 2025 году, лишив ее бюджета десятков миллиардов долларов.

Владислав Власюк. Фото: из открытых источников

Именно это главный практический результат ограничений, введенных против РФ, заявил в эфире телемарафона уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, речь идет о реальном падении бюджетных поступлений РФ, которое произошло именно в результате санкционного давления.

"Мы видим сокращение абсолютно реальных поступлений в бюджет России на десятки миллиардов в этом году исключительно за счет санкций. Это, вероятно, основной большой результат санкционных ограничений. Хотелось бы скорее, хотелось бы больше, но тот результат, который есть, он тоже достоин", – подчеркнул Власюк.

Уполномоченный отметил, что доходы РФ от экспорта нефти и газа продолжают уменьшаться. В частности, в первом квартале года Россия заработала на экспорте нефти более 40 млрд долларов, тогда как в четвертом квартале эта сумма, по оценкам, составит всего 26–27 млрд долларов.

Власюк также назвал удар украинских военных по российскому заводу по производству синтетического каучука "хорошим видом санкций", подчеркнув эффективность сочетания военных и экономических инструментов давления.

По словам уполномоченного, под санкциями находится значительная часть российского оборонно-промышленного комплекса и результат достигается благодаря комплексу различных ограничений.

Кроме того, Власюк подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в РФ продолжает ухудшаться. Дефицит российского бюджета близится к 100 млрд долларов, и Кремль вынужден искать источники для его покрытия.

Как сообщал портал "Комментарии", новый санкционный мониторинговый отчет Министерства энергетики Украины демонстрирует, что предпринимаемые в течение ноября 2025 года ограничительные меры продолжают оказывать существенное давление на энергетические возможности страны-агрессора. Это ключевой сигнал для международных партнеров об эффективности применяемых механизмов и необходимости их расширения.