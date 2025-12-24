logo_ukra

У Зеленського заявили про втрату Росією десятків мільярдів доларів
НОВИНИ

У Зеленського заявили про втрату Росією десятків мільярдів доларів

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав результати запроваджених проти РФ санкцій

24 грудня 2025, 21:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Західні санкції суттєво вдарили по фінансах Росії у 2025 році, позбавивши її бюджету десятків мільярдів доларів. 

У Зеленського заявили про втрату Росією десятків мільярдів доларів

Владислав Власюк. Фото: з відкритих джерел

Саме це є головним практичним результатом обмежень, запроваджених проти РФ, заявив в ефірі телемарафону уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, йдеться про реальне падіння бюджетних надходжень РФ, яке відбулося саме внаслідок санкційного тиску.

"Ми бачимо скорочення абсолютно реальних надходжень до бюджету Росії на десятки мільярдів цього року виключно за рахунок санкцій. Це, ймовірно, основний великий результат санкційних обмежень. Хотілося б швидше, хотілося б більше, але той результат, який є, він теж гідний", – наголосив Власюк.

Уповноважений зазначив, що доходи РФ від експорту нафти й газу продовжують зменшуватися. Зокрема, у першому кварталі року Росія заробила на експорті нафти понад 40 млрд доларів, тоді як у четвертому кварталі ця сума, за оцінками, становитиме лише 26–27 млрд доларів.

Власюк також назвав удар українських військових по російському заводу з виробництва синтетичного каучуку "хорошим видом санкцій", підкресливши ефективність поєднання військових та економічних інструментів тиску.

За словами уповноваженого, під санкціями перебуває значна частина російського оборонно-промислового комплексу, і результат досягається завдяки комплексу різних обмежень.

Крім того, Власюк наголосив, що макроекономічна ситуація в РФ продовжує погіршуватися. Дефіцит російського бюджету наближається до 100 млрд доларів, і Кремль змушений шукати джерела для його покриття.

Як повідомляв портал "Коментарі", новий санкційний моніторинговий звіт Міністерства енергетики України демонструє, що обмежувальні заходи, які впроваджувалися протягом листопада 2025 року, продовжують завдавати суттєвого тиску на енергетичні можливості країни‑агресора. Це ключовий сигнал для міжнародних партнерів щодо ефективності застосованих механізмів та необхідності їх розширення.



