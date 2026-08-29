У Зеленского заявили о проблеме для армии РФ: на какой шаг теперь вынужден идти Путин

Российская армия уже несколько месяцев сталкивается с проблемой, когда боевые потери превышают количество новых военнослужащих, которых удается привлечь в армию. Без масштабной мобилизации РФ может не обладать достаточно человеческим ресурсом для выполнения поставленных Кремлем стратегических задач. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, такая тенденция наблюдается, по меньшей мере, с февраля. За предыдущий месяц подтвержденные потери россиян, по оценке украинской стороны, составили около 43 тысяч убитых и раненых, в то время как привлечь удалось около 37 тысяч новых военных.

Таким образом, всего за один месяц образовался дефицит примерно у 6 тысяч человек. При этом общая численность российской группировки в Украине может не сокращаться благодаря опрокидыванию подразделений, использованию стратегического резерва и другим механизмам.

Палиса считает, что при нынешних темпах пополнения личного состава российская армия не сможет реализовать все задачи, которые перед ней ставит политическое руководство РФ. Особенно это касается возможного масштабного наступления на Донбассе.

По его словам, если Москва будет действительно планировать так называемый финальный штурм Донбасса в ограниченные сроки, без мобилизации обойтись будет сложно.

В то же время, новая мобилизация сама по себе станет для России масштабным вызовом. Речь идет не только о возможности призвать сотни тысяч людей, но и о способности армии их одеть, вооружить, научить и обеспечить необходимую технику.

По словам Палисы, в российском информационном пространстве обсуждается сценарий привлечения 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч в первой половине следующего года. Однако реализация таких планов потребует значительных ресурсов.

При этом украинская сторона не исключает, что Россия может рассматривать разные направления применения дополнительного человеческого ресурса. Палиса отметил, что ранее разведка фиксировала сигналы о потенциальных планах РФ по отношению к странам Балтии и другим государствам НАТО. В то же время, по его мнению, при нынешних проблемах российской армии открывать еще один масштабный фронт Москве пока невыгодно.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия существенно увеличила применение реактивных беспилотников против Украины, и в дальнейшем их количество может продолжить расти. Украинская сторона ищет новые способы противодействия этой угрозе, поскольку имеющиеся дроны-перехватчики пока не показывают необходимой эффективности.



