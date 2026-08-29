У Зеленського заявили про проблему для армії РФ: на який крок тепер вимушений йти Путін

Російська армія вже кілька місяців стикається з проблемою, коли бойові втрати перевищують кількість нових військовослужбовців, яких вдається залучити до війська. Без масштабної мобілізації РФ може не мати достатньо людського ресурсу для виконання поставлених Кремлем стратегічних завдань. Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, така тенденція спостерігається щонайменше з лютого. За попередній місяць підтверджені втрати росіян, за оцінкою української сторони, становили близько 43 тисяч убитих і поранених, тоді як залучити вдалося близько 37 тисяч нових військових.

Таким чином, лише за один місяць утворився дефіцит приблизно у 6 тисяч людей. При цьому загальна чисельність російського угруповання в Україні може не скорочуватися завдяки перекиданню підрозділів, використанню стратегічного резерву та іншим механізмам.

Паліса вважає, що за нинішніх темпів поповнення особового складу російська армія не зможе реалізувати всі завдання, які перед нею ставить політичне керівництво РФ. Особливо це стосується можливого масштабного наступу на Донбасі.

За його словами, якщо Москва справді плануватиме так званий фінальний штурм Донбасу в обмежені терміни, без мобілізації обійтися буде складно.

Водночас нова мобілізація сама по собі стане для Росії масштабним викликом. Йдеться не лише про можливість призвати сотні тисяч людей, а й про здатність армії їх одягнути, озброїти, навчити та забезпечити необхідною технікою.

За словами Паліси, у російському інформаційному просторі обговорюється сценарій залучення 300 тисяч людей цього року та ще 300 тисяч у першій половине наступного. Однак реалізація таких планів потребуватиме значних ресурсів.

При цьому українська сторона не виключає, що Росія може розглядати різні напрямки застосування додаткового людського ресурсу. Паліса зазначив, що раніше розвідка фіксувала сигнали щодо потенційних планів РФ стосовно країн Балтії та інших держав НАТО. Водночас, на його думку, за нинішніх проблем російської армії відкривати ще один масштабний фронт Москві наразі невигідно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія суттєво збільшила застосування реактивних безпілотників проти України, і надалі їхня кількість може продовжити зростати. Українська сторона шукає нові способи протидії цій загрозі, оскільки дрони-перехоплювачі, що є, поки не показують необхідної ефективності.



