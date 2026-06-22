Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с очередной порцией пропагандистских оправданий полномасштабного вторжения в Украину. В своей статье, приуроченной к годовщине начала германо-советской войны, она цинично заявила, что нападение на соседнее государство якобы спасло Россию от повторения трагических событий 1941 года.

Валентина Матвиенко

Российская чиновник в очередной раз повторила привычные кремлевские нарративы о вынужденном характере агрессии. По версии Матвиенко, после событий Революции Достоинства и смены власти в 2014 году Украина якобы заранее "отвела роль плацдарма для нового похода Запада против России". Спикер уверяет, что из-за этого Москве "не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции".

По мнению представительницы путинского режима, агрессивные действия РФ являются единственным путем к миру, хотя именно они разрушили европейскую архитектуру безопасности. Она безапелляционно подчеркнула, что "только достижение целей СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны".

Впрочем, реальная картина значительно отличается от бравурных заявлений российского руководства. На сегодняшний день развязанная Кремлем "спецоперация" длится уже дольше Первой мировой или немецко-советской войны и обернулась для России демографической катастрофой.

Согласно подсчетам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к началу 2026 года суммарные потери российской стороны достигли потрясающей цифры в 1,2 миллиона человек, среди которых до 325 тысяч составляют именно ликвидированные захватчики. Кроме того, по состоянию на 10 июня, только официально верифицированный поименный список погибших оккупантов уже превышает 227,6 тысяч человек. За четыре года ожесточенных боевых действий путинская армия потеряла в 17 раз больше солдат, чем Советский Союз за все время войны в Афганистане, в 11 раз больше — чем за обе чеченские кампании, и в 5 раз больше — чем во всех вооруженных конфликтах, в которых принимали участие Россия или СССР после 19 раз.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинские атаки на Россию преследуют цель разочаровать россиян в "СВО".