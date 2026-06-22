Очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко виступила із черговою порцією пропагандистських виправдань повномасштабного вторгнення в Україну. У своїй статті, приуроченій до річниці початку німецько-радянської війни, вона цинічно заявила, що напад на сусідню державу нібито врятував Росію від повторення трагічних подій 1941 року.

Валентина Матвієнко

Російська посадовиця вкотре повторила звичні кремлівські наративи про вимушений характер агресії. За версією Матвієнко, після подій Революції Гідності та зміни влади у 2014 році Україні нібито заздалегідь "відвели роль плацдарму для нового походу Заходу проти Росії". Спікерка запевняє, що через це Москві "не залишили іншого способу забезпечення своєї безпеки, окрім проведення спеціальної військової операції".

На думку представниці путінського режиму, агресивні дії РФ є єдиним шляхом до миру, хоча насправді саме вони зруйнували європейську архітектуру безпеки. Вона безапеляційно підкреслила, що "тільки досягнення цілей СВО повністю зніме загрозу виникнення глобальної війни".

Втім, реальна картина суттєво відрізняється від бравурних заяв російського керівництва. На сьогодні розв'язана Кремлем "спецоперація" триває вже довше, ніж Перша світова чи німецько-радянська війни, та обернулася для Росії демографічною катастрофою.

Згідно з підрахунками вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на початок 2026 року сумарні втрати російської сторони сягнули приголомшливої цифри у 1,2 мільйона осіб, серед яких до 325 тисяч становлять саме ліквідовані загарбники. Крім того, станом на 10 червня, лише офіційно верифікований поіменний список загиблих окупантів уже перевищує 227,6 тисячі осіб. За чотири роки запеклих бойових дій путінська армія втратила в 17 разів більше солдатів, ніж Радянський Союз за весь час війни в Афганістані, в 11 разів більше — ніж за обидві чеченські кампанії, та в 5 разів більше — ніж у абсолютно всіх збройних конфліктах, у яких брали участь Росія чи СРСР після 1945 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що українські атаки на Росію мають на меті розчарувати росіян в "СВО".