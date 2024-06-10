Убийство Игоря Талькова: в России наконец-то завершили расследование

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Лиля Воробьева
В террористической РФ завершили расследование об убийстве популярного исполнителя и композитора 90-х годов Игоря Талькова.
Убийство Игоря Талькова (фото из открытых источников)
По информации, обнародованной пропагандистскими СМИ , сотрудники следственного комитета Санкт-Петербурга полностью завершили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, это было в 1991 году.
Главный подозреваемый по громкому делу остался концертный директор певца Валерий Шляфман.
"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенное общеопасным способом", — написали в официальном Telegram-канале российского СК.
По информации следствия, 6 октября 1991 года в помещении петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у Шляфмана имел место конфликт с охранником певицы Азизы – Игорем Малаховым. Они не могли договориться об очередности выхода певцов на сцену. Шляфман выхватил револьвер в Малахове, стрелял в него, однако попал в Игоря Талькова. Он скончался от смертельного ранения.
После того случая Шляфман бежал в Израиль. В 1992 году его привлекали к делу как обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Следствие затянулось и возобновилось только в 2021 году. Сейчас следователи сошлись на выводе о причастности концертного директора к умышленному убийству.
Теперь уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения. Далее это дело будет передано в суд. При этом Валерий Шляфман все еще находится в Израиле и не думает возвращаться в РФ.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, как убийство Навального повлияло на Мюнхенскую конференцию .
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Правдоруб
10 июня 2024, 23:09
Бред! Устранило его правительство ссср! Отличный был певец и человек критиковал и в своих песнях тот конц лагерный совок в котором ему довелось родится к сожаления спустя десятилетия и после развала ссср ничего в россии не изменилось, а теперь и Украина превратилась в совок концлагерь где все по умолчанию виноваты и должны всем.