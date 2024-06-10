В террористической РФ завершили расследование об убийстве популярного исполнителя и композитора 90-х годов Игоря Талькова.

Убийство Игоря Талькова (фото из открытых источников)

По информации, обнародованной пропагандистскими СМИ , сотрудники следственного комитета Санкт-Петербурга полностью завершили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, это было в 1991 году.

Главный подозреваемый по громкому делу остался концертный директор певца Валерий Шляфман.

"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенное общеопасным способом", — написали в официальном Telegram-канале российского СК.

По информации следствия, 6 октября 1991 года в помещении петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у Шляфмана имел место конфликт с охранником певицы Азизы – Игорем Малаховым. Они не могли договориться об очередности выхода певцов на сцену. Шляфман выхватил револьвер в Малахове, стрелял в него, однако попал в Игоря Талькова. Он скончался от смертельного ранения.

После того случая Шляфман бежал в Израиль. В 1992 году его привлекали к делу как обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Следствие затянулось и возобновилось только в 2021 году. Сейчас следователи сошлись на выводе о причастности концертного директора к умышленному убийству.

Теперь уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения. Далее это дело будет передано в суд. При этом Валерий Шляфман все еще находится в Израиле и не думает возвращаться в РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как убийство Навального повлияло на Мюнхенскую конференцию .