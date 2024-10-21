Убийство пилота РФ молотком: военные напомнили, его циничные высказывания в отношении украинцев

Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево возле Брянска нашли тело военного преступника Дмитрия Голенкова, который являлся пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного полка РФ (в/ч 33310), базировавшегося на аэродроме Шайковка.

Дмитрий Голенков

Военный преступник занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи РФ.

Дмитрий Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023, когда погибли 46 мирных жителей Украины, среди которых 6 детей.

Также был причастен к ракетному удару по ТЦ "Амстор" Кременчуга Полтавской области 27 июня 2022 года. В результате военного преступления 22 человека погибли тогда, десятки получили ранения.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — отметил политик Геннадий Корбан в Фейсбуке.

Вместе с тем, военный Александр Карпьюк напомнил одно из интервью Голенкова, когда его спросили, не жаль ли мирных людей, погибших под завалами дома в Днепре. Тогда военный преступник даже удивился, мол, какие люди, а также добавил, что Украина является регионом России, и она станет российской собственностью.

"Ну что ж, Украина "вашей не стала", не смотря на "гуманитарные ракеты", но пришел "молоток справедливости" и поставил в этом вопросе жирную точку. На затылке", – отметил военный.

При этом общественный активист Сергей Наумович выразил надежду на то, что молоток был применен с фантазией.

" В яблоневом саду убили российского пилота самолета Ту-22М3 Голенкова, обстреливавшего ракетами Днепр и Кременчуг. И сделали это молотком. Интересно, какой частью молотка и куда наносили увечья этому товарищу… Надеюсь, это было с применением фантазии", — написал в Фейсбуке Наумович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.



