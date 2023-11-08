Участие Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ оказалось под угрозой: подробности

Глава российского зарубежного министерства Сергей Лавров намерен побывать на заседании Совета министров ОБСЕ, которое будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, Северная Македония. Но присутствует небольшой нюанс: воздушное пространство в Евросоюзе закрыто для государственных самолетов РФ, поэтому неизвестно, сможет ли представитель РФ быть участником этой встречи.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Об этом сказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, сообщает Albanian Daily News.

"Несколько дней назад я получил письмо от министра иностранных дел России, в котором он подчеркнул просьбу обеспечить его присутствие в Скопье. Вокруг этой просьбы есть определенные сложности, потому что воздушное пространство Северной Македонии и наших соседей закрыто для государственных рейсов из России, поэтому здесь нужно приложить определенные логистические усилия", – заявляет Османи.

Все зависит от решений, отмечает председатель ОБСЕ, которые будут приняты уже быстро. Османи выражает надежду, что, как результат, всем удастся добраться до Скопье.

Кроме того, чиновник добавляет, что ОБСЕ сейчас столкнулась с несколькими вызовами:

мощным кризисом по причине заблокированного бюджета с 2021 года;

некоторые должности не могут найти лидеров;

по причине российской блокады не определена страна, которая будет председательствовать в 2024 году

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что оскорбленный Лавров сделал новое заявление о возобновлении "зернового соглашения" . Главный дипломат Кремля сделал новое заявление о возобновлении "зернового соглашения". По словам Лаврова, "их часть пакета "зернового соглашения" абсолютно на нуле".