Учения РФ и Беларуси "Запад-2021": риски и последствия

10 сентября должны начаться совместные стратегические учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021". На 9 сентября намечен визит Александра Лукашенко в Москву. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие угрозы несут данные события для Украины.

Учения "Запад-2021" - фото из открытых источников

Это всё создает определенные условия для прогнозирования неутешительного сценария развития событий на белорусско-украинской и российско-украинской границах

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан напоминает, что в РФ в сентябре состоятся выборы в Госдуму.

"И Путин сделает всё, чтобы поддержать "штанишки" единоросов и сформировать в Госдуме то большинство, которое ему выгодно. Не допустить каких-то неожиданностей, которые могут позволить прийти значительному количеству либеральных демократов, способных попортить нервы Путину и его камарилье. Потому РФ будет играть мышцами, бряцать оружием на нашей границе, – прогнозирует генерал. – 9 сентября, накануне старта российско-белорусских военных учений "Запад-2021", которые запланированы на 10-16 сентября, в Москву едет Лукашенко. Скорее всего, будет подписан ряд документов касательно усиления интеграции в рамках Союзного государства РФ+РБ. Это всё создает определенные условия для прогнозирования неутешительного сценария развития событий на белорусско-украинской и российско-украинской границах".

С другой стороны, отмечает Василий Богдан, Лукашенко – матерый политик. Он много лет игрался с Ельциным, теперь так же ведет себя с Путиным.

"Много обещает, много говорит о Союзном государстве. Но со своим крепким селянским характером и мудростью, понимает, что следует оставаться хозяином в своем доме. И знает, где грань того, чтоб Беларусь имела суверенитет и не теряла того, что позволяет ему быть полноценным руководителем республики. Понятно, что сейчас Беларусь будет насыщаться вооружением и военной техникой РФ. Лукашенко об этом открыто говорит. Но и понимает риски для себя и белорусов от возможной эскалации напряжения с Украиной. А потом на те же 30-лет Независимости Украины он поздравил нашу страну. Пожелал много чего, в том числе – продолжения сотрудничества с Беларусью в ряде сфер. А Беларусь, безусловно, заинтересована в украинском рынке", – акцентирует генерал.

Важным моментом он считает и то, что как бы ни была пророссийски настроена значительная часть белорусов, в республике есть и много симпатиков Украины. И конфронтация с нашей страной там не воспринимается.

"Лукашенко это прекрасно понимает, потому вряд ли будет инициировать конфликты на границе. Если, правда, он не попадет в ситуацию, когда Путин его заставит это сделать. Но это возможно лишь, если Лукашенко фактически потеряет управление Беларусью. Оставшись лишь номинальным руководителем. Но с оглядкой на его характер, типа, авторитетный стиль управления и долгий период пребывания на посту главы державы, что его практически трансформировало в монарха, вряд ли Лукашенко добровольно пойдет на это, – считает генерал. – Он будет искать пути сотрудничества с Западом. Тот же МВФ не прекратил сотрудничество с Беларусью. Потому что на Западе есть понимание, что остаточно терять РБ, даже в такой ситуации, неуместно. Чтобы не дать дополнительных возможностей для российской экспансии. Не только в РБ, но и на Запад".

Лукашенко приезжает в РФ каждый раз за деньгами

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что потенциальные угрозы со стороны РФ и РБ для Украины есть. И не только сейчас.

"Любой авторитарный режим (а у нас их два по соседству – режим Путина в РФ и режим Лукашенко в РБ, причем они зависимы друг от друга) – это опасность. Одна опасность себя уже оправдала, когда в 2014 мы столкнулись с российской агрессией. Вторая может оправдаться в любой момент, – отмечает эксперт. – Даже сценарий "дворцового переворота" в Беларуси может быть негативным для нас. 10-миллионная страна, совместная граница более 4 тыс км, российские игры…"

Совместные же военные учения такого плана, как намечаются сейчас, проходят каждые четыре года, напоминает Алексей Голобуцкий.

"Они были давно запланированы, это не произошло спонтанно. Не думаю, что от них исходит прямая и явная угроза, – говорит эксперт. – Так как российскому правящему классу хвалиться особо нечем, а выборы в Госдуму через две недели – важно показать какую-то мощь. Плюс, естественно, понапрягать нас и Запад. Весной сработало – подвод войск к границам Украины, после чего был звонок Байдена Путину и не самая плохая для России встреча в Женеве с американцами".

Что касается визита Лукашенко в Москву, то он, по словам Алексея Голобуцкого, ездит туда, как правило, за деньгами.

"Его режим экономику не вытягивает. Особенно после введения санкций. Но и без них РБ постоянно зависела от российской помощи, энергоносителей. Сейчас же эта зависимость стала тотальной, – отмечает эксперт. – Что-то там странное происходит. То ли для Путина не имеют значение эти деньги, ведь дает не свои, а бюджетные. И символическое присутствие Лукашенко, вообще его существ, для Путина важнее, чем любые деньги. То ли там какие-то другие расклады. Но суть в том, что Лукашенко приезжает в РФ каждый раз за деньгами. Деньги ему дают. Но никаких серьезных подвижек в поглощении Россией Беларуси, в том числе в рамках интеграции в Союзное государство, пока не происходит. Не происходит конституционных изменений, которые наобещал Лукашенко. Что изменится принцип власти, что продолжится выполнения союзнического договора, но под руководством менее харизматичного, менее токсичного, чем Лукашенко человека, которого изберут с помощью России. Пока это никак не проявляется".

Возможно, в этот раз Путин стукнет по столу и Лукашенко отделается не только общими словами. Но пока такого не было, резюмирует Алексей Голобуцкий.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что совсем скоро армия Беларуси существенно укрепится за счет поставок из дружественной России новейшей военной техники.





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