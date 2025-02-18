Учился в США: как украинец и киевлянин стал важным переговорщиком в РФ и "человеком Путина"

В Саудовской Аравии прошли переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по завершению войны в Украине. Одним из ключевых представителей российской стороны был Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, выпускник Стэнфордского университета, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и лицо, приближенное к Владимиру Путину.

Владимир Путин и Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

О его биографии и деятельности пишет российское оппозиционное издание "Важные истории".

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. Он учился в физико-математической школе и стремился продолжить образование в США. В 14 лет уехал в Америку по программе "Народная дипломатия".

Два года Дмитрий провел в калифорнийском колледже Foothill, после чего поступил в Стэнфордский университет.

"Никаких родственников у меня там не было, я оказался одним из немногих иностранцев, получивших полную стипендию на весь период обучения", – вспоминал он.

Закончив Стэнфорд с отличием, Дмитриев работал в таких международных компаниях, как Goldman Sachs и McKinsey, а затем получил степень MBA в Гарвардской бизнес-школе.

В 2000 году он переехал в Россию, где стал заместителем генерального директора компании IBS. Два года спустя занял должность директора по инвестициям в компании Delta Private Equity, которая была частью фонда Россия — США, созданного при президентстве Билла Клинтона.

По информации The Insider, на тот момент Дмитриев имел гражданство Украины, однако автомобиль оформлял на офицерское удостоверение АМ 1198939, выданное ему в 2000 году.

"Редакция The Insider, воспользовавшись столичной адресной базой, проверила владельцев удостоверений с похожими серийными номерами: трое из них оказались выпускниками Академии внешней разведки РФ, восемь – кадровыми офицерами ГРУ, а еще 137 жили в офицерском общежитии при Войкове. Украина – остается непонятной", – говорится в расследовании.

В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину, возглавив фонд Icon Private Equity, принадлежавший бизнесмену Виктору Пинчуку – зятю экспрезидента Леонида Кучмы.

Однако впоследствии Дмитриев окончательно переехал в Россию. В 2011 году он начал открыто критиковать Украину, а также негативно высказывался об Оранжевой революции.

Он женился на Наталье Поповой – близкой подруге младшей дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой. Обе женщины учились в МГУ, а ныне Попова является ее заместителем в фонде "Иннопрактика".

Благодаря дружбе с Тихоновой и ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым, сыном близкого к Путину бизнесмена Николая Шамалова, Дмитриев оказал значительное влияние в Кремле, о чем писала Financial Times.

В 2013 году The Insider назвал его одним из немногих людей, имеющих непосредственный доступ к Путину.

"Из-за Кирилла Александровича можно решить практически любой вопрос. Но встретиться с ним крайне сложно, нужно договариваться из-за его жены или знакомых", – отмечал источник издания.

По информации "Важных историй", Дмитриев стал одним из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по вмешательству РФ в президентские выборы 2016 года, победителем которых стал Дональд Трамп.

В январе 2017 года он встречался на экономическом форуме в Давосе с советником Трампа Энтони Скарамуччи. Впоследствии телеканал CNN сообщил, что эта встреча была проверена в Сенате США, но на следующий день статья была удалена.

После победы Трампа на выборах 2024 года Дмитриев снова начал участвовать в российско-американских переговорах и стал частью делегации Кремля на переговорах с США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стал известен главный смысл переговоров США и России . Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков предположил, что администрация Трампа переговорами с Россией попыталась проверить, действительно ли Кремль и дальше стоит на своей позиции и отвергает какие-либо компромиссы по окончании войны в Украине.

Николай Белесков считает, что основным смыслом переговоров США и России была попытка команды Трампа выявить позицию Москвы.