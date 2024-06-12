Учительница в российской школе рассказала правду о войне: как ее наказали

65-летняя российская учительница на "Уроке добра" рассказала ученикам о войне в Украине, в частности, сравнила российские зверства в Буче с 30-ми годами в нацистской Германии. После длительных жалоб от одного родителя ученика, россиянку наказали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России наказали учительницу за разговоры о войне в Украине. Фото иллюстративное

Два года назад после российских военных преступлений в Буче учительница решила поделиться своими мыслями по поводу российского полномасштабного вторжения в Украину. Педагог включила на одном из уроков несколько видеосюжетов украинских СМИ, освещавших российскую агрессию.

Учительница указала, что такими действиями "Россия нарушает все возможные нормы международного права". Кроме того, женщина заявила, что "22% населения России живут с уличным туалетом. Куда мы лезем со своими порядками?"

В конце урока учительница извинилась перед учениками за свои мысли, однако заявила, что не жалеет, если ее уволят из-за таких действий.

После урока некоторые ученики пожаловались на учительницу родителям, а один из них начал писать жалобы с требованием наказать педагога за такой урок. Российские правоохранительные органы два года не реагировали на заявления отца, однако в июне 2024 года решили возбудить против учительницы дело статьей 207.3 УК РФ, более известной, как статья за "фейки об армии РФ".

Учительницу отстранения от должности классной руководительницы, провели беседу и сделали выговор, однако не уволили из школы. Такое решение не удовлетворило отца, который подавал жалобу на педагога и требует более критических мер к женщине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России мужчина пожаловался правоохранителям на хулиганов, а те выписали ему статью за "дискредитацию армии".