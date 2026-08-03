Удар по центру разработки дронов: какой важный объект вспыхнул в Белгороде

Ночная атака беспилотников на российский Белгород могла затронуть объект, связанный с разработкой технологий для БПЛА. После серии предупреждений об угрозе ударов в городе произошел пожар в здании Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. О происшествии сообщает российское издание ASTRA.

Удар по Белгороду. Фото: из открытых источников

По данным источника, возгорание произошло в корпусе вуза, который ранее был задействован в проектах по созданию и испытанию беспилотных технологий. В частности, здесь разрабатывали автоматизированную систему управления дронами на базе отечественного микропроцессора "Миландр". Официально проект позиционировался как гражданский — его предполагалось использовать для мониторинга линий электропередачи, теплотрасс, а также проведения аэрофотосъемки.

Однако деятельность университета не ограничивалась лишь научными исследованиями. Летом руководство БГТУ объявило набор школьников на образовательную программу по проектированию и разработке беспилотников, что свидетельствовало о расширении профильной подготовки специалистов в этой сфере.

Российские власти пока не раскрывают информацию о последствиях атаки и не подтверждают, получил ли университет серьезные повреждения. Также отсутствуют официальные сведения о пострадавших.

В течение всей ночи оперативный штаб Белгородской области неоднократно предупреждал жителей о возможной атаке беспилотников и призывал соблюдать меры безопасности. Белгород и область регулярно становятся объектами ударов на фоне продолжающейся войны России против Украины, однако информация о поражении объектов, связанных с разработкой беспилотных технологий, появляется сравнительно редко.

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