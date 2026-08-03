Удар по центру розробки дронів: який важливий об'єкт спалахнув у Бєлгороді

Нічна атака безпілотників на російський Бєлгород могла торкнутися об'єкта, пов'язаного з розробкою технологій для БПЛА. Після серії попереджень про загрозу ударів у місті сталася пожежа у будівлі Бєлгородського державного технологічного університету імені В. Г. Шухова. Про подію повідомляє видання ASTRA.

Удар по Бєлгороду. Фото: з відкритих джерел

За даними джерела, спалах відбувся в корпусі вишу, який раніше був задіяний у проектах зі створення та випробування безпілотних технологій. Зокрема тут розробляли автоматизовану систему управління дронами на базі вітчизняного мікропроцесора "Міландр". Офіційно проект позиціонувався як цивільний — його передбачалося використовувати для моніторингу ліній електропередач, теплотрас, а також проведення аерофотозйомки.

Проте діяльність університету не обмежувалася лише науковими дослідженнями. Влітку керівництво БДТУ оголосило набір школярів на освітню програму з проектування та розробки безпілотників, що свідчило про розширення профільної підготовки фахівців у цій сфері.

Російська влада поки не розкриває інформацію про наслідки атаки і не підтверджує, чи отримав університет серйозні пошкодження. Також немає офіційних відомостей про постраждалих.

Протягом усієї ночі оперативний штаб Бєлгородської області неодноразово попереджав мешканців про можливу атаку безпілотників та закликав дотримуватись заходів безпеки. Бєлгород і область регулярно стають об'єктами ударів на тлі війни Росії проти України, що триває, проте інформація про поразку об'єктів, пов'язаних з розробкою безпілотних технологій, з'являється порівняно рідко.

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