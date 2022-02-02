Удар по дипломатии: почему Кремль перенес телефонный звонок Джонсона с Путиным

Телефонный звонок между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным был перенесен на среду, 2 февраля, сказал спикер Джонсона после того, как Кремль отклонил просьбу провести его во вторник, 1 февраля. Об этом сообщает The Guardian.

Борис Джонсон – The Guardian

Непонятно, или первоначальный отказ возник из-за настоящих проблем с расписанием, или это было рассчитано неприязнью Москвы, чтобы подчеркнуть неактуальность Великобритании и слабость Джонсона, но в любом случае это нанесло удар по попыткам Джонсона представить себя как важного дипломатического игрока в украинском кризисе.

Премьер-министр прилетел в Киев во вторник, предложив правительству Украины 88 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с коррупцией, являющиеся частью демонстрации британской солидарности со страной в ее угрожающем противостоянии с Россией.

Великобритания рассматривается как один из самых решительных сторонников украинского суверенитета, оказывающего военную помощь, и некоторые украинские политики одобрительно сравнивают ее позицию с позицией Германии, где до сих пор продолжаются дискуссии о том, может ли правительство в Берлине помочь.

С 2015 года британские вооруженные силы подготовили более 22 тысяч украинских военнослужащих для самообороны, а также предоставили стране льготные кредиты для укрепления военно-морского флота. Украинская армия уже тренируется с новыми противотанковыми ракетами, предоставленными Великобританией.

Джонсон является одним из многих европейских политиков, приезжающих в Киев на этой неделе, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и многочисленные министры иностранных дел.

Джонсону предстоит найти тонкий баланс между подчеркиванием скопления российских войск на границе и приветствием продолжения дипломатии между США и Россией. Президент Владимир Зеленский призвал Европу не впадать в истерику по поводу российской угрозы.

Накануне своего визита Джонсон сказал: "Как друг и демократический партнер Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее уничтожить. Мы призываем Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать дальнейшего кровопролития".

Как сообщали ранее "Комментарии", Джонсон в Киеве заявил, что Великобритания – твердый и твердый союзник Киева, сторонник целостности Украины.

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