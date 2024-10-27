Удар по Москве: Лавров ответил, угрожал ли Трамп Путину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно отрицал заявление кандидата на пост президента США Дональда Трампа, которое касалось его угроз "ударить по Москве" в случае "преследования" Украины. В ходе беседы с российским журналистом Павлом Зарубиным Лавров отметил, что слова Трампа следует рассматривать как часть предвыборной стратегии.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Считаю, что все дело в том, что соперники в соревновании за кресло президента в Белом доме сосредоточены на формировании различных тезисов, которые, по их мнению, могут повлиять на мнение избирателей", — отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что именно поэтому он не желает обсуждать слова Трампа. "Мне не хочется комментировать, поскольку это заявление, очевидно, сделано в рамках избирательной кампании", — резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил Путину нанести удар по Москве . Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве, если тот совершит военную агрессию против Украины. Однако лидер республиканцев не рассказал, при каких обстоятельствах и когда якобы говорил такие слова главе Кремля.

В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп рассказал о своих угрозах Владимиру Путину. Лидер республиканцев добавил, что "мы друзья" и он не хочет этого делать, однако у него "нет выбора", если Путин будет продолжать агрессию против Украины. По словам Трампа, Путин ответил, что этого "не может быть". Однако Трамп якобы снова пригрозил российскому диктатору словами, что "тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти чертовы купола с твоей головы".



