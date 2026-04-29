Удар по нефти Кремля: почему атака ВСУ заставила Путина срочно реагировать

Масштабные удары Украины по нефтяной инфраструктуре России вынудили Кремль впервые за долгое время публично признать последствия атак. Речь идет о поражении Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, после которого власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации в районе Туапсе.

По данным отчета Института изучения войны, атаки 27-28 апреля оказались настолько чувствительными, что реакция последовала на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин провел срочное совещание с главой МЧС Александр Куренков и поручил ему лично выехать на место для координации ликвидации последствий.

Удары не только повредили инфраструктуру, но и вызвали разлив нефти, что усилило экологические и экономические риски. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт атаки, однако заявил, что все детали остаются засекреченными. При этом он обвинил Украину в "дестабилизации мировых энергетических рынков".

Аналитики подчеркивают: столь открытая реакция Москвы – редкость. Обычно Кремль избегает комментариев по ударам по нефтяным объектам. Однако в этот раз ущерб оказался настолько значительным, что его уже невозможно игнорировать.

Эксперты отмечают, что Украина системно усиливает кампанию по ударам в глубоком тылу России, нацеливаясь именно на энергетическую инфраструктуру. Это происходит на фоне попыток Москвы использовать глобальный энергетический кризис для увеличения доходов от экспорта и финансирования войны.

По оценкам ISW, Украина будет и дальше наращивать интенсивность таких атак. Этому способствует как уязвимость российских систем ПВО на обширной территории, так и рост собственного производства дронов.

Таким образом, удары по нефтяным объектам превращаются в один из ключевых инструментов давления на экономику РФ – и могут существенно изменить баланс сил не только на фронте, но и на глобальных энергетических рынках.

Читайте также на портале "Комментарии" — Туапсе вновь в огне: что известно новой атаке дронов.



