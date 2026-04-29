Удар по нафті Кремля: чому атака ЗСУ змусила Путіна терміново реагувати

Масштабні удари України по нафтовій інфраструктурі Росії змусили Кремль уперше за довгий час публічно визнати наслідки атак. Йдеться про ураження Туапсинського нафтопереробного заводу, після якого влада Краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації в районі Туапсе.

За даними звіту Інституту вивчення війни, атаки 27-28 квітня виявилися настільки чутливими, що реакція відбулася на найвищому рівні. Президент РФ Володимир Путін провів термінову нараду з головою МНС Олександр Куренков та доручив йому особисто виїхати на місце для координації ліквідації наслідків.

Удари не лише пошкодили інфраструктуру, а й спричинили розлив нафти, що посилило екологічні та економічні ризики. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт атаки, проте заявив, що всі деталі залишаються засекреченими. При цьому він звинуватив Україну у "дестабілізації світових енергетичних ринків".

Аналітики наголошують: така відкрита реакція Москви – рідкість. Зазвичай Кремль уникає коментарів щодо ударів по нафтових об'єктах. Однак цього разу збитки виявилися настільки значними, що його вже неможливо ігнорувати.

Експерти зазначають, що Україна системно посилює кампанію ударів у глибокому тилу Росії, націлюючись саме на енергетичну інфраструктуру. Це відбувається на тлі спроб Москви використати глобальну енергетичну кризу для збільшення доходів від експорту та фінансування війни.

За оцінками ISW, Україна й надалі нарощуватиме інтенсивність таких атак. Цьому сприяє як вразливість російських систем ППО на широкій території, і зростання власного виробництва дронов.

Таким чином, удари по нафтових об'єктах перетворюються на один із ключових інструментів тиску на економіку РФ – і можуть суттєво змінити баланс сил не лише на фронті, а й на глобальних енергетичних ринках.

