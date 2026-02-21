logo

Удар по военной промышленности: почему в Саранске паника, какой важный завод охватил огонь
Удар по военной промышленности: почему в Саранске паника, какой важный завод охватил огонь

Огненный инцидент на «Электровыпрямителе» - предприятии, производящем электронику для армии, вызвал тревогу и волну вопросов

21 февраля 2026, 17:14
Автор:
Кравцев Сергей

В российском городе Саранск 21 февраля произошел масштабный пожар в промышленной зоне. По сообщениям очевидцев и публикациям в соцсетях, огонь охватил территорию предприятия Электровыпрямитель – одного из крупнейших производителей силовой электроники для военных нужд РФ. Об этом сообщает The Moscow Times.

В Саранске пожар на предприятии «Электровыпрямитель». Фото: из открытых источников

На опубликованных видеозаписях видно густой черный дым, поднимающийся над промышленными зданиями. Местные жители сообщают о сильном возгорании и работе пожарных расчетов, которые прибыли на место происшествия для локализации огня. Официальные власти на момент публикации не предоставили подробной информации о причинах пожара, его масштабах и возможных последствиях.

Предприятие "Электровыпрямитель" считается стратегически важным объектом, поскольку специализируется на производстве силовых полупроводников, преобразователей и другой электроники, используемой в военной технике, системах связи и управлении. Продукция завода играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы различных видов вооружений и военной инфраструктуры.

Предприятие выпускает выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование и находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии за участие в гособоронзаказе РФ.

Эксперты отмечают, что любые инциденты на подобных объектах могут повлиять на цепочки поставок и техническое обеспечение армии. В то же время остается неизвестным, привел ли пожар к остановке производства или повреждению оборудования.

Информация о пострадавших также не подтверждена. Власти и экстренные службы продолжают расследование обстоятельств возгорания. На фоне продолжающейся войны против Украины подобные происшествия на объектах оборонной промышленности вызывают повышенное внимание и поднимают вопросы о стабильности работы военного сектора РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Фламинго накрыли важный для российской оборонки завод: в Генштабе сделали заявление.




