Удар по військовый промисловості: чому у Саранську паніка, який важливий завод охопив вогонь

У російському місті Саранськ 21 лютого сталася масштабна пожежа у промисловій зоні. За повідомленнями очевидців та публікацій у соцмережах, вогонь охопив територію підприємства Електровипрямляч — одного з найбільших виробників силової електроніки для військових потреб РФ. Про це повідомляє The Moscow Times.

У Саранську пожежа на підприємстві «Електровипрямляч». Фото: з відкритих джерел

На опублікованих відеозаписах видно густий чорний дим, що здіймається над промисловими будівлями. Місцеві жителі повідомляють про сильне загоряння та роботу пожежних розрахунків, які прибули на місце події для локалізації вогню. Офіційна влада на момент публікації не надала детальної інформації про причини пожежі, її масштаби та можливі наслідки.

Підприємство "Електровипрямляч" вважається стратегічно важливим об'єктом, оскільки спеціалізується на виробництві силових напівпровідників, перетворювачів та іншої електроніки, що використовується у військовій техніці, системах зв'язку та управлінні. Продукція заводу відіграє ключову роль у забезпеченні стабільної роботи різних видів озброєнь та військової інфраструктури.

Підприємство випускає випрямлячі, інвертори, джерела живлення, перетворювачі та інше спеціалізоване електротехнічне обладнання та знаходиться під санкціями США, Канади, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нової Зеландії, Японії за участь у держоборонзамовленні РФ.

Експерти зазначають, що будь-які інциденти на подібних об'єктах можуть вплинути на ланцюжки поставок та технічне забезпечення армії. Водночас залишається невідомим, чи призвела пожежа до зупинки виробництва чи пошкодження обладнання.

Інформація про постраждалих також не підтверджена. Влада та екстрені служби продовжують розслідування обставин займання. На тлі війни проти України, що триває, подібні події на об'єктах оборонної промисловості викликають підвищену увагу і порушують питання про стабільність роботи військового сектору РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Фламінго накрили важливий для російської оборонки завод: у Генштабі зробили заяву.



