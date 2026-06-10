Удар ракетами "Фламинго" за 1000 км: в РФ пылает завод, производящий "мозги" для Искандеров и Калибров

В ночь на 10 июня несколько регионов России подверглись масштабной атаке беспилотников и ракет. По сообщениям российских источников и OSINT-аналитиков, под ударами оказались нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области, а также завод в Чебоксарах, производящий компоненты для российской военной техники.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Удары по Самарской области

Одной из главных целей атаки стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. Местные жители сообщали о серии взрывов к утру 10 июня, после которых над предприятием поднялся густой дым. По данным открытых источников, завод входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и способен перерабатывать около 8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие уже не раз становилось объектом атак и раньше временно прекращало работу после повреждений.

Новокуйбышевский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов Поволжья. В сети появилось видео пролета беспилотников и взрывов на территории предприятия.

Взрывы в Чебоксарах

Еще одним важным эпизодом ночной атаки по России стали взрывы в Чебоксарах, расположенных примерно в тысяче километров от украинской границы. По информации OSINT-ресурсов, удар потерпел завод "ВНИИР-Прогресс", производящий электронные компоненты для российской оборонной промышленности.

Предприятие известно изготовлением систем управления для военной техники, а также антенн "Комета", используемых в ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах "Калибр", Х-101, Х-69 и ударных беспилотниках. Глава Чувашии подтвердил атаку на инфраструктурные объекты города, однако не уточнил, какие предприятия пострадали.

"В настоящее время уточняется количество пострадавших, а также количество поврежденных объектов инфраструктуры", – написал российский губернатор.

Аналитики предполагают, что удары по Чебоксарам были нанесены с помощью украинских ракет FP-5 "Фламинго".

Кроме ударов по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области и атаки по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, ракетную опасность в России также объявляли в Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Пензенской и Нижегородской областях, Чувашии и ХМАО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что родной город Путина вздрогнул от взрывов. Пожар охватил стратегический состав армии РФ.