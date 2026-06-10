Удар ракетами "Фламінго" за 1000 км: у РФ палає завод, що робить "мізки" для Іскандерів та Калібрів

У ніч на 10 червня кілька регіонів Росії зазнали масштабної атаки безпілотників і ракет. За повідомленнями російських джерел та OSINT-аналітиків, під ударами опинилися нафтопереробні підприємства в Самарській області, а також завод у Чебоксарах, який виробляє компоненти для російської військової техніки.

Вибухи у Росії. Фото з відкритих джерел

Удари по Самарській області

Однією з головних цілей атаки став Новокуйбишевський нафтопереробний завод завод у Самарі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів під ранок 10 червня, після яких над підприємством піднявся густий дим. За даними відкритих джерел, завод входить до структури російської нафтової компанії "Роснєфть" та здатний переробляти близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство вже неодноразово ставало об’єктом атак і раніше тимчасово припиняло роботу після пошкоджень.

Новокуйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Поволжя. У мережі з’явилися відео прольоту безпілотників та вибухів на території підприємства.

Вибухи у Чебоксарах

Ще одним важливим епізодом нічної атаки по Росії стали вибухи в Чебоксарах, розташованих приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону. За інформацією OSINT-ресурсів, удару зазнав завод "ВНІІР-Прогрес", який виробляє електронні компоненти для російської оборонної промисловості.

Підприємство відоме виготовленням систем управління для військової техніки, а також антен "Комета", що використовуються в ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах "Калібр", Х-101, Х-69 та ударних безпілотниках. Глава Чувашії підтвердив атаку на інфраструктурні об’єкти міста, однак не уточнив, які саме підприємства постраждали.

"Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури", – написав російський губернатор.

Аналітики припускають, що удари по Чебоксарах були завдані за допомогою українських ракет FP-5 "Фламінго".

Крім ударів по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області та атаки по заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, ракетну небезпеку в Росії також оголошували у Оренбурзькій, Челябінській, Свердловській, Ульяновській, Курганській, Тюменській, Пензенській та Нижньогородській областях, у Пермському краї, Татарстані, Удмуртії, Чувашії та ХМАО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рідне місто Путіна здригнулося від вибухів. Пожежа охопила стратегічний склад армії РФ.