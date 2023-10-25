Удар в спину: у Путина переволновались из-за "центра НАТО" в Казахстане

Новый конференц-зал открылся в Центре миротворческих операций Казахстана в Алма-Ате. И сразу же появилась информация, что там якобы при поддержке Америки будут готовить отряды военных-миротворцев по стандартам НАТО. В ответ в Кремле занервничали, но позже Минобороны Казахстана объяснило ситуацию.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об открытии центра сообщили в посольстве США в Казахстане. В открытии принимал участие посол США Дэниел Розенблюм.

"Это здание является очередным проектом, который осуществляется при поддержке США для расширения возможностей Казахстана по подготовке международных отрядов миротворцев. США гордятся тем, что сотрудничают с Казахстаном в интересах поддержки безопасности, процветания и мира", — отметили в посольстве.

После этого сообщения в Кремле сразу взволновались. А спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "надо собрать более подробную информацию". Он заявил, что РФ рассчитывает "получить ее от друзей из Астаны".

Вскоре Минобороны Казахстана опровергло все сообщения об открытии центра НАТО в Алма-Ате. В ведомстве заявили, что в стране открылся только конференц-зал центра миротворческих операций.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будет ли помогать Казахстан России с обходом санкций . Казахстан поддерживает решение Евросоюза по санкциям против России за агрессию в отношении Украины и не позволит Москве их обойти. Такое заявление на брифинге во время официального визита в Германию сделал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана затронул и тему войны в Украине, подчеркнув, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий и на мирные переговоры по уставу ООН.

