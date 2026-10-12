Ударные операции Сил обороны Украины по цифровой инфраструктуре государства-агрессоры повлекли за собой внезапный и масштабный обвал российских дезинформационных кампаний в европейском медиапространстве. После точных попаданий по дата-центрам российского технологического гиганта "Яндекс" в социальных сетях зафиксировали резкое и аномальное снижение активности ботоферм, годами системно разжигавших межнациональную рознь. Об этом на своей странице в соцсети X (Twitter) сообщил известный польский политолог и военный аналитик Ярослав Волски .

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Эксперт продемонстрировал график трехмесячной активности подозрительных аккаунтов и назвал текущую очистку интернет-пространства настоящим феноменом.

"Дерусифицированный интернет (украинские попадания в центры Яндекса) внезапно проявляет чудеса в соцсетях", — констатирует аналитик, обращая внимание на мгновенный эффект от уничтожения серверных мощностей врага на территории РФ.

По наблюдениям Волски, первые результаты технического нокаута российских киберструктур стали заметны в наиболее чувствительных точках информационного противостояния. На страницах европейского сегмента сети массово исчезли искусственно созданные профили, задачей которых было разрушение международных союзов Украины. Аналитик подчеркнул, что в информационном поле стало меньше фиктивных "польских" аккаунтов, которые травили украинцев, а также аналогичных псевдоукраинских профилей, занимавшихся подстрекательством и разжиганием ненависти против поляков.

Помимо блокировки межнационального хейта, цифровой коллапс "Яндекса" нанес мощный удар по позициям радикальных политических сил на Западе, чью популярность Москва искусственно накручивала из-за троллевых фабрик.

"Поддержка AfD в соцсетях упала на 56%", — подчеркнул Ярослав Волски, добавив, что аналогичный стремительный спад онлайн-активности и виртуального одобрения в сети зафиксировали и в отношении американского движения MAGA.

Резюмируя свой анализ, польский эксперт отметил, что этот случай воочию продемонстрировал всему миру реальные масштабы и механизмы вмешательства Кремля во внутреннюю политику иностранных государств из-за искусственной симуляции общественного мнения в интернете.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что атака по большому дата-центру может иметь последствия не только для гражданских сервисов, но и для военных разработок РФ.