Удари по дата-центрах «Яндекса» обвалили російську ботоферму: що помітили у Польщі та Німеччині

Ударні операції Сил оборони України по цифровій інфраструктурі держави-агресорки спричинили раптовий і масштабний обвал російських дезінформаційних кампаній у європейському медіапросторі. Після точних влучань по дата-центрах російського технологічного гіганта "Яндекс" у соціальних мережах зафіксували різке та аномальне зниження активності ботоферм, які роками системно розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Про це на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) повідомив відомий польський політолог та військовий аналітик Ярослав Волскі.

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Експерт продемонстрував графік тримісячної активності підозрілих акаунтів і назвав поточне очищення інтернет-простору справжнім феноменом.

"Дерусифікований інтернет (українські влучання в центри Яндекса) раптово виявляє дива в соцмережах", — констатує аналітик, звертаючи увагу на миттєвий ефект від знищення серверних потужностей ворога на території РФ.

За спостереженнями Волскі, перші результати технічного нокауту російських кіберструктур стали помітними у найбільш чутливих точках інформаційного протистояння. Зі сторінок європейського сегмента мережі масово зникли штучно створені профілі, завданням яких було руйнування міжнародних союзів України. Аналітик підкреслив, що в інформаційному полі поменшало фіктивних "польських" акаунтів, які цькували українців, а також аналогічних псевдоукраїнських профілів, що займалися підбурюванням і розпалюванням ненависті проти поляків.

Окрім блокування міжнаціонального хейту, цифровий колапс "Яндекса" завдав потужного удару по позиціях радикальних політичних сил на Заході, чию популярність Москва штучно накручувала через фабрики тролів.

"Підтримка AfD у соцмережах впала на 56%", — наголосив Ярослав Волскі, додавши, що аналогічний стрімкий спад онлайн-активності та віртуального схвалення у мережі зафіксували і щодо американського руху MAGA.

Резюмуючи свій аналіз, польський експерт зазначив, що цей випадок наочно продемонстрував усьому світові реальні масштаби та механізми втручання Кремля у внутрішню політику іноземних держав через штучну симуляцію суспільної думки в інтернеті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що атака по великому дата-центру може мати наслідки не лише для цивільних сервісів, а й для військових розробок РФ.