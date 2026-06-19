Удары по Москве вызвали бунт: с чем теперь придется бороться Путину

Украинские удары по российской столице стали причиной неожиданной волны критики внутри самой России. После атаки беспилотников на Москву ряд известных провоенных блогеров и так называемых "военкоров" публично поставили под сомнение эффективность системы противовоздушной обороны и раскритиковали официальное освещение произошедшего. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на растущее недовольство среди российских сторонников войны.

По данным экспертов, один из популярных военных блогеров признал, что украинские силы смогли нанести ощутимый ущерб даже в условиях многоуровневой защиты Москвы. Впоследствии эта публикация была удалена, однако сам факт появления подобных заявлений вызвал широкий резонанс.

Другие российские комментаторы пошли еще дальше. Они обвинили государственные СМИ в создании искаженной картины происходящего и намеренном замалчивании последствий украинских ударов. По их словам, официальная информационная политика все больше расходится с тем, что россияне видят собственными глазами.

Особое раздражение вызвало освещение атаки федеральными телеканалами. Как отмечают аналитики, крупнейшие российские медиа практически проигнорировали сам факт удара по Москве. Вместо подробных репортажей зрителям рассказывали о необходимости наказывать граждан, которые публикуют в интернете видео работы ПВО и последствия атак.

По информации независимых журналистов, ряд центральных телеканалов вообще не посвятил инциденту отдельных сюжетов, ограничившись пересказом официальных сообщений властей.

В ISW считают, что такая реакция свидетельствует о растущих трудностях Кремля в контроле над информационным пространством. Чем чаще война затрагивает территорию самой России, тем сложнее становится поддерживать прежний образ конфликта как чего-то далекого и не влияющего на повседневную жизнь россиян.

Эксперты отмечают, что атаки на Москву не только выявили уязвимости российской ПВО, но и обострили внутренние противоречия вокруг того, как власти объясняют обществу происходящее на войне.

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