Удари по Москві викликали бунт: із чим тепер доведеться боротися Путіну

Українські удари по російській столиці спричинили несподівану хвилю критики всередині самої Росії. Після атаки безпілотників на Москву низка відомих провоєнних блогерів і так званих "військоров" публічно поставили під сумнів ефективність системи протиповітряної оборони та розкритикували офіційне висвітлення того, що сталося. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на невдоволення, що росте, серед російських прихильників війни.

За даними експертів, один із популярних військових блогерів визнав, що українські сили змогли завдати відчутних збитків навіть в умовах багаторівневого захисту Москви. Згодом цю публікацію було видалено, проте сам факт появи подібних заяв викликав широкий резонанс.

Інші російські коментатори пішли ще далі. Вони звинуватили державні ЗМІ у створенні спотвореної картини того, що відбувається, та навмисному замовчуванні наслідків українських ударів. За їхніми словами, офіційна інформаційна політика все більше розходиться з тим, що росіяни бачать на власні очі.

Особливе роздратування викликало висвітлення атаки федеральними телеканалами. Як зазначають аналітики, найбільші російські медіа практично проігнорували сам факт удару по Москві. Натомість докладних репортажів глядачам розповідали про необхідність карати громадян, які публікують в інтернеті відео роботи ППО та наслідки атак.

За інформацією незалежних журналістів, низка центральних телеканалів взагалі не присвятила інциденту окремих сюжетів, обмежившись переказом офіційних повідомлень влади.

У ISW вважають, що така реакція свідчить про зростаючі труднощі Кремля щодо контролю над інформаційним простором. Чим частіше війна торкається території самої Росії, тим складніше стає підтримувати колишній образ конфлікту як чогось далекого і не впливає на повсякденне життя росіян.

Експерти зазначають, що атаки на Москву не тільки виявили вразливості російської ППО, а й загострили внутрішні протиріччя навколо того, як влада пояснює суспільству те, що відбувається на війні.

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