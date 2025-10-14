logo

BTC/USD

111312

ETH/USD

3990.3

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Удары по НПЗ будут долго чувствоваться: на сколько в РФ затянется топливный кризис
commentss НОВОСТИ Все новости

Удары по НПЗ будут долго чувствоваться: на сколько в РФ затянется топливный кризис

В Международном энергетическом агентстве считают, что Россия не восстановит переработку нефти раньше середины 2026 года из-за атак Украины

14 октября 2025, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Атаки украинских дронов по НПЗ будут сдерживать переработку нефти в России как минимум до середины 2026 года. Из-за атак Москва теряет доходы и вынуждена ограничивать экспорт топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Удары по НПЗ будут долго чувствоваться: на сколько в РФ затянется топливный кризис

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Киев усилил атаки на энергетическую инфраструктуру России, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы. Целью таких ударов является сокращение доходов Кремля и ограничение способности снабжать топливом фронт.

С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским НПЗ. Это привело к дефициту бензина в нескольких регионах, включая оккупированный Крым, и заставило Москву ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.

"Ранее мы предполагали нормализацию переработки к концу года, но теперь придерживаемся более осторожного прогноза", — говорится в отчете агентства. По оценке МЭА, переработка нефти в России составит менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года.

Позднее возможен рост до 5,4 млн баррелей в день, однако прогноз будет уточняться по мере поступления новых данных. "Все более масштабная кампания украинских дронов против российских НПЗ и инфраструктуры" уже снизила переработку примерно на 500 тысяч баррелей в день, отметили аналитики.

На фоне сокращения переработки Москва увеличила экспорт сырой нефти до 5,1 млн баррелей в сутки в сентябре — максимума с мая 2023 года. Тем не менее, доходы от экспорта нефти упали до 13,4 млрд долларов, минимума за три месяца.

По данным МЭА, экспорт нефтепродуктов сократился до 2,4 млн баррелей в день — самого низкого уровня за десятилетие, если не считать периода пандемии в 2020 году.

Снижение нефтяных доходов усложняет наполнение бюджета России, которая продолжает активно финансировать четвертый год войны против Украины. Правительство ожидает, что поступления от нефтегазового сектора в 2025 году станут самыми низкими с начала пандемии.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли США корректируют удары ВСУ по НПЗ РФ: что сказал Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2025
Теги:

Новости

Все новости