Удари по НПЗ довго відчуватимуть: на скільки в РФ затягнеться паливна криза

Атаки українських дронів з НПЗ стримуватимуть переробку нафти в Росії як мінімум до середини 2026 року. Через атаки Москва втрачає доходи і змушена обмежувати експорт палива. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Київ посилив атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські термінали. Метою таких ударів є скорочення доходів Кремля та обмеження здатності постачати паливом фронт.

З початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ. Це спричинило дефіцит бензину в кількох регіонах, включаючи окупований Крим, і змусило Москву ввести обмеження на експорт палива до кінця року.

"Раніше ми передбачали нормалізацію переробки до кінця року, але тепер дотримуємося обережнішого прогнозу", — йдеться у звіті агентства. За оцінкою МЕА, переробка нафти в Росії складе менше 5 млн. барелів на день до червня 2026 року.

Пізніше можливе зростання до 5,4 млн барелів на день, проте прогноз уточнюватиметься в міру надходження нових даних. "Все масштабніша кампанія українських дронів проти російських НПЗ та інфраструктури" вже знизила переробку приблизно на 500 тисяч барелів на день, зазначили аналітики.

На тлі скорочення переробки Москва збільшила експорт сирої нафти до 5,1 млн. барелів на добу у вересні — максимуму з травня 2023 року. Проте доходи від експорту нафти впали до 13,4 млрд доларів, мінімуму за три місяці.

За даними МЕА, експорт нафтопродуктів скоротився до 2,4 млн барелів на день — найнижчого рівня за десятиліття, якщо не брати до уваги періоду пандемії в 2020 році.

Зниження нафтових доходів ускладнює наповнення бюджету Росії, який продовжує активно фінансувати четвертий рік війни проти України. Уряд очікує, що надходження від нафтогазового сектора у 2025 році стануть найнижчими від початку пандемії.

