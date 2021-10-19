«Удары по России уже начали сыпаться»: «слуга» Чернев о потере Кремлем своего влияния в Европе

Россия стремительно теряет свое влияние в Европе. Политические партии и деятели, которые годами поддерживали политику Кремля, перестают пользоваться поддержкой своих избирателей. Похоже, что для российской дипломатии наступает черная полоса. Как передает издание "Комментарии", такими размышлениями на своей странице в Facebook поделился нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Свои размышления нардеп объяснил тем, что после поражения на выборах правящей партии попал в реанимацию и был признан недееспособным президент Чехии Милош Земан. Ему стало плохо после, очевидно, тяжелого разговора со своим соратником, премьер-министром, миллиардером Андреем Бабишем. Ведь кроме собственного поражения, в парламент вообще не прошли их партнеры по коалиции социал-демократы и коммунисты, которые ориентировались на Россию. Теперь Земана, очевидно, снимут с поста президента, Бабиш потеряет должность премьер-министра, а к власти могут прийти либералы. Впервые за много лет политика Чехии по России может стать более жесткой.

"Смешались карты Кремля и во Франции накануне президентских выборов в апреле следующего года. Если раньше было только два основных кандидата на должность – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, и оба устраивали Россию, то теперь появился третий – Эрик Земмур, известный тележурналист, который стремительно набирает рейтинг и уже дышит в спину двум лидерам гонки", – отметил нардеп.

Он добавляет, неудачными для Кремля стали выборы и в Германии. Ведь ни одна коалиция теперь не может быть создана без участия зеленых и "свободных демократов", которые известны своими антироссийскими настроениями и по сложившейся традиции получат должность министра МИД. К тому же известны своей лояльной позицией к Кремлю левые и "Альтернатива для Германии" потеряли значительную часть голосов избирателей и теперь их представительство в Бундестаге значительно уменьшится.

Егор Чернев продолжает, сдали свои позиции пророссийские силы и в Австрии. Так, после обвинения в коррупции был вынужден подать в отставку канцлер Себастьян Курц, которого подозревали в связях с Кремлем, а его партия теперь может потерять поддержку избирателей.

"Но этими странами дело не заканчивается. Многие аналитики предрекают дальнейшее провал пророссийских сил также на выборах в Болгарии и в других странах. Во-первых, этому будет способствовать агрессивный газовый шантаж Европы со стороны Кремля. Ведь рядовые граждане европейских стран будут обвинять, прежде всего, Россию в цене на газ и холодных квартирах. Во-вторых, сворачивая связи с НАТО и запугивая европейцев "красными линиями" по Украине, Москва позиционирует себя не другом Европы, а врагом. И это также может вызвать значительный рост антироссийских настроений среди европейцев. Перегибать палку слишком долго опасно. Она может вдруг распрямиться и ударить по лбу. И такие удары на Россию уже начали сыпаться", – подытожил нардеп.

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