«Удары по России уже начали сыпаться»: «слуга» Чернев о потере Кремлем своего влияния в Европе

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Кравцев Сергей
Россия стремительно теряет свое влияние в Европе. Политические партии и деятели, которые годами поддерживали политику Кремля, перестают пользоваться поддержкой своих избирателей. Похоже, что для российской дипломатии наступает черная полоса. Как передает издание "Комментарии", такими размышлениями на своей странице в Facebook поделился нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Свои размышления нардеп объяснил тем, что после поражения на выборах правящей партии попал в реанимацию и был признан недееспособным президент Чехии Милош Земан. Ему стало плохо после, очевидно, тяжелого разговора со своим соратником, премьер-министром, миллиардером Андреем Бабишем. Ведь кроме собственного поражения, в парламент вообще не прошли их партнеры по коалиции социал-демократы и коммунисты, которые ориентировались на Россию. Теперь Земана, очевидно, снимут с поста президента, Бабиш потеряет должность премьер-министра, а к власти могут прийти либералы. Впервые за много лет политика Чехии по России может стать более жесткой.
Он добавляет, неудачными для Кремля стали выборы и в Германии. Ведь ни одна коалиция теперь не может быть создана без участия зеленых и "свободных демократов", которые известны своими антироссийскими настроениями и по сложившейся традиции получат должность министра МИД. К тому же известны своей лояльной позицией к Кремлю левые и "Альтернатива для Германии" потеряли значительную часть голосов избирателей и теперь их представительство в Бундестаге значительно уменьшится.
Егор Чернев продолжает, сдали свои позиции пророссийские силы и в Австрии. Так, после обвинения в коррупции был вынужден подать в отставку канцлер Себастьян Курц, которого подозревали в связях с Кремлем, а его партия теперь может потерять поддержку избирателей.
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