Удары по Татарстану. Какой сигнал получил враг и администрация Байдена

Удары по НПЗ Татарстана и заводу по производству "Шахедов" – это очень хорошо, ведь демонстрируют, что уже есть возможность туда доставать, подчеркнул в Фейсбуке политолог Тарас Загородний.

Дроны атаковали цели в Татарстане

По его словам, Татарастан — индустриально очень развитый регион, там развита нефтяная промышленность, плюс завод по производству вертолетов и стратегических бомбардировщиков ТУ-160 ("Белый лебедь").

Это еще дополнительный фактор давления на местные элиты, которые с 90-х свернули свою "борьбу за независимость" после того, как им дали руководить большой долей местных ресурсов. Теперь они уничтожаются из-за Москвы. Я не верю, что там начнется сепаратизм из-за отсутствия внешней границы (как, например, в Чечне), но некоторые процессы может запустить"

, – отметил эксперт.

По его словам, очень хорошо, что удары начинают уходить в глубину России.

"Это рычаг давления в том числе на администрацию Байдена, чтобы быстрее шевелила шарнирами для помощи Украине"

, – добавил Загородний.

При этом политексперт Александр Кочетков также обращает внимание на то, что удары произошли на пока рекордной для нас дальности более 1000 км. Атаку, по крайней мере, на Елабугу, совершал аппарат самолетного типа, размах крыльев 4,6 метра, скорость 100-150 км/ч. Он очень похож на гражданский легкомоторный самолет, видимо именно так его воспринимали рядовые россияне, видевшие полет, поэтому тревоги и не было.

"Однако подобный удар – это как кофейная чашка холодной воды в жаркий день: красиво, но мало"

, – отметил эксперт.

По его словам, беспилотник, который атаковал производство "шахедов", промахнулся метров на двести, что на расстоянии 1200 км вполне естественно. С учетом того, что его боевая часть содержит вряд ли более 20 кг взрывчатки, непосредственно враждебное производство повреждений не получило. То есть, удар оказывает преимущественно психологическое влияние. При этом в НПЗ попадание есть, но повреждения не выглядят критическими, добавил Кочетков.

"А вот если бы на каждую цель с интервалом минут 15-30 заходили пять беспилотников, то вероятность поражения цели и значительного разрушения вражеского производства была бы значительно больше. А так враг уже предупрежден, эффект неожиданности потерян. Агрессор попытается усилить бдительность, для прикрытия завода в Елабуге будет использовать ЗРК и истребители, для которых такие крупные и медленные беспилотники являются несложной мишенью".

, – написал в Фейсбуке Кочетков.

Он предположил, что, вероятно, атаку действительно осуществляли несколько аппаратов, как и было нужно, просто на такую предельную дальность долетели не все. Но тогда были бы сообщения об обнаружении упавших беспилотников, но враг, по привычке, врал бы, что они сбиты. Однако, подчеркивает политолог, таких сообщений нет.

Поэтому считаю, что лучше не гнаться за пиар-эффектом, не спешить, изготовить нужное количество аппаратов и наносить массированные удары.

, – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод из сборника дронов, который от нашего государства находится на расстоянии более тысячи километров.