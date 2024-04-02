Удары по Татарстану. Какой сигнал получил враг и администрация Байдена

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Ткачик Олеся
Удары по НПЗ Татарстана и заводу по производству "Шахедов" – это очень хорошо, ведь демонстрируют, что уже есть возможность туда доставать, подчеркнул в Фейсбуке политолог Тарас Загородний.
Дроны атаковали цели в Татарстане
По его словам, Татарастан — индустриально очень развитый регион, там развита нефтяная промышленность, плюс завод по производству вертолетов и стратегических бомбардировщиков ТУ-160 ("Белый лебедь").
По его словам, очень хорошо, что удары начинают уходить в глубину России.
При этом политексперт Александр Кочетков также обращает внимание на то, что удары произошли на пока рекордной для нас дальности более 1000 км. Атаку, по крайней мере, на Елабугу, совершал аппарат самолетного типа, размах крыльев 4,6 метра, скорость 100-150 км/ч. Он очень похож на гражданский легкомоторный самолет, видимо именно так его воспринимали рядовые россияне, видевшие полет, поэтому тревоги и не было.
По его словам, беспилотник, который атаковал производство "шахедов", промахнулся метров на двести, что на расстоянии 1200 км вполне естественно. С учетом того, что его боевая часть содержит вряд ли более 20 кг взрывчатки, непосредственно враждебное производство повреждений не получило. То есть, удар оказывает преимущественно психологическое влияние. При этом в НПЗ попадание есть, но повреждения не выглядят критическими, добавил Кочетков.
Он предположил, что, вероятно, атаку действительно осуществляли несколько аппаратов, как и было нужно, просто на такую предельную дальность долетели не все. Но тогда были бы сообщения об обнаружении упавших беспилотников, но враг, по привычке, врал бы, что они сбиты. Однако, подчеркивает политолог, таких сообщений нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод из сборника дронов, который от нашего государства находится на расстоянии более тысячи километров.
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