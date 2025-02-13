Удары Украины и санкции США лишат Кремль важного источника дохода

Россия будет вынуждена снизить объемы добычи нефти в ближайшие месяцы из-за трудностей с доступом к танкерам для поставок в Азию, возникших из-за санкций США. Кроме того, атаки украинских беспилотников влияют на работу российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, в прошлом месяце США наложили санкции на 180 российских танкеров, а Украина увеличила количество атак беспилотников, чтобы укрепить свои позиции на переговорах. Это происходит на фоне ожиданий, что президент США Дональд Трамп будет давить на Владимира Путина для прекращения войны против Украины. Трамп отметил, что завершение конфликта является его приоритетом, и он может ввести новые санкции против России, если не достигнет желаемого результата.

Агентство Reuters пообщалось с руководителями трех российских нефтяных компаний и свыше 10 трейдеров, руководителей нефтеперерабатывающих заводов и портовых агентов, чтобы оценить последствия последних санкций.

Три руководителя российских нефтяных компаний подтвердили, что России придется сократить добычу нефти. Они отметили, что растущий избыток сырой нефти из-за падения экспорта и сокращения переработки можно решить только из-за снижения производства. Поскольку у России есть ограниченные возможности для хранения, Украина в последние недели нанесла удары по некоторым из этих объектов с помощью беспилотников.

Руководители компаний также отметили, что сокращение добычи начнется с небольших объемов, поскольку уже в ближайшие месяцы суточная добыча нефти в России может снизиться ниже 9 млн баррелей, но этот процесс может ускориться, если проблемы с танкерами и переработкой останутся. Согласно торговым данным, уже наблюдается понижение объемов экспорта сырой нефти.

Перевалка грузов через западные порты России, такие как Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, в январе снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно подсчетам Reuters по данным трейдеров. Россия больше не предоставляет публично информацию о своем экспорте.

Несмотря на три года войны и многочисленные волны санкций, в частности, введение ценообразующего предела для нефти на уровне 60 долларов за баррель от G7, Россия смогла выдержать давление. Санкции США были направлены не на прекращение экспорта, а на ограничение цены, по которой Россия может продавать нефть и обеспечение соблюдения этих правил. Большинство европейских покупателей отказались от российской нефти, в то время как Китай и Индия увеличили закупки, покупая нефть по сниженной цене.

Портал "Комментарии" уже писал, что управление по борьбе с мошенничеством Европейского союза (OLAF) начало расследование лазейки, позволяющей ряду стран, среди которых Турция, экспортировать санкционированную российскую нефть в блок под другой маркой.